Schianto mortale in via Ripamonti a Milano: si è costituito il pirata della strada

Si è costituito il pirata della strada che all'alba di mercoledì 27 ottobre, a Milano, ha lasciato a terra un motociclista di 56 anni, morto all’incrocio tra le vie Ripamonti e Lorenzini. Si tratta di un italo-brasiliano di 34 anni; l'uomo, incensurato e impiegato in una ditta di logistica dell'hinterland, si è presentato agli agenti della polizia locale accompagnato dal suo avvocato ed è stato indagato a piede libero per omicidio stradale.

L'incidente era accaduto poco prima delle 6:00. In base a quanto ricostruito dai ghisa, che stanno indagando sul caso anche analizzando i fotogrammi ripresi dalle telecamere a circuito chiuso della zona, il sinistro è avvenuto all'incrocio con via Lorenzini e potrebbe essere stato innescato da una mancata precedenza da parte del camion nei confronti dello scooterista, che (forse per evitare l'impatto) avrebbe svoltato all'improvviso perdendo il controllo del mezzo e scivolando rovinosamente a terra.

Il 34enne alla guida del furgone avrebbe dichiarato agli agenti della locale di aver visto uno scooter nero che arriva da sinistra. Tra i due mezzi, dunque, non ci sarebbe stato nessun impatto, come invece era apparso in una prima ricostruzione di Piazza Beccaria. Il furgone, comunque, è stato sequestrato e nelle prossime ore verrà analizzato per chiarire se ci siano danni alla carrozzeria o tracce ematiche nella parte bassa del veicolo.