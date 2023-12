Travolge un ragazzo sulle strisce e scappa: è caccia all'auto pirata a Milano

Avrebbe centrato un ragazzo sulle strisce pedonali. Quindi si sarebbe allontanato senza controllare le condizioni della vittima. E senza allertare i soccorsi. A Milano è caccia al pirata della strada che martedì pomeriggio ha travolto un 21enne poi finito al pronto soccorso del San Carlo, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura dell'omero.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, lo schianto è avvenuto pochi attimi dopo le 17.40 alla Barona. La vettura arrivava da via Chiodi e procedeva verso la rotatoria che porta in via Tobagi. Il giovane, invece, stava attraversando all'angolo con viale Faenza e proprio in quel punto sarebbe stato colpito in pieno e sbalzato sull'asfalto dopo un impatto con il parabrezza del veicolo.

Nonostante lo schianto, e nonostante i danni, il guidatore sarebbe però scappato proprio in direzione via Tobagi, con gli altri passanti che hanno poi chiesto l'intervento dell'ambulanza. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno ascoltato il ferito e raccolto tutti gli elementi che possano dare un nome e un volto al guidatore che sarebbe scappato alla guida di un'utilitaria di colore chiaro. Una grande mano potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso la fuga del veicolo. I ghisa sarebbero già sulle tracce del pirata e starebbero stringendo il cerchio attorno a lui.

Soltanto nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorsi, il 28enne Vassil Facchetti - appena uscito dall'Alcatraz dopo una serata con gli amici - era stato travolto e ucciso da una Mercedes in viale Jenner, nel cuore della notte. Il guidatore, il 29enne Muhammad El Sharkawy, si era consegnato 16 ore più tardi, dopo aver denunciato il furto della sua macchina, quando gli agenti lo avevano ormai identificato. Lunedì sono stati invece gli agenti della Locale di Cologno a denunciare il pirata della strada che tre giorni prima aveva investito una 11enne disabile fuori da una scuola a Cologno Monzese prima di scappare. Il conducente, che era alla guida senza patente, è stato rintracciato in Campania.