Fugge dopo lo schianto con lo scooter elettrico: 18enne ferito, caccia all'auto pirata

Lo schianto e la fuga. Incidente nella notte tra lunedì e martedì a Milano, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con una macchina che si è poi allontanata.

L'impatto tra il mezzo elettrico in sharing su cui viaggiava il giovane e l'auto pirata è avvenuto poco dopo la mezzanotte all'incrocio tra via Bertani e via Melzi D'Eril, in pieno centro città, a due passi da parco Sempione. Soccorso da un'ambulanza del 118, il 18enne è stato portato al Policlinico in codice giallo: ha riportato qualche ferita ma fortunatamente non è in condizioni gravi. A dare la caccia all'automobilista fuggito sono gli agenti della polizia locale.

I ghisa hanno trovato in strada uno degli specchietti della vettura: proprio da lì potrebbero arrivare alcuni indizi utili per risalire al veicolo e al guidatore.