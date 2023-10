Si schiantano e scappano abbandonando i feriti: tre pirati ricercati

La polizia locale di Milano è alla ricerca di tre pirati della strada che sabato mattina, poco dopo le 5, hanno causato un incidente in viale Certosa e sono fuggiti senza soccorrere i feriti. Il sinistro, dai primi riscontri, ha coinvolto una Renault un'Alfa Romeo. Il bilancio è di quattro persone in ospedale: due uomini di 62 e 53 anni portati in codice giallo al Fatebenefratelli e due uomini di 50 e 62 anni portati in codice verde al Sacco. Nonostante i traumi, non sono in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto all'altezza del semaforo di via Ludovico di Breme. Stava lampeggiando a quell'ora. L'utilitaria francese aveva la precedenza, ma il conducente dell'Alfa, che viaggiava con altre due persone, non l'avrebbe rispettata e svoltando a sinistra avrebbe tamponato la Renault. Poi - dal racconti dei testimoni - i tre sarebbero scesi dall'auto, si sarebbero avvicinati alla Renault e vedendo che c'erano dei feriti sarebbero scappati. Il tutto senza chiamare i soccorsi.

I vigili stanno verificando se l'auto dei pirati della strada fosse rubata. Venerdì sera non si erano ancora presentati al comando dei vigili né erano stati identificati. I vigili ipotizzano che i tre - con ogni probabilità stranieri secondo le testimonianze - fossero con un alto tasso alcolico e provenissero da una discoteca del quartiere.