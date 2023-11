Si è costituito il "pirata" che ha investito un uomo in via Morgantini

Si è costituito il 'pirata della strada' che domenica notte, in zona San Siro, ha investito un uomo a piedi ed è scappato senza fermarsi a soccorrerlo. L'uomo, che ha 45 anni, si è recato alla stazione dei carabinieri di Musocco ammettendo le proprie responsabilità. Ora è stato preso 'in consegna' dalla polizia locale di Milano, che indagava sull'episodio.

L'incidente era avvenuto in via Morgantini, all'angolo con piazzale Melozzo da Forlì, alle tre di notte. L'uomo investito, che ha 38 anni e stava attraversando lontano dalle strisce pedonali, era stato portato al pronto soccorso del San Carlo. Era vigile ma presentava diverse fratture e traumi, tra cui una piuttosto seria alla testa. Si trova ancora in ospedale in gravi condizioni.

La polizia locale aveva avviato le indagini per rintracciare il 'pirata' attraverso le immagini di videosorveglianza; nel frattempo, nel pomeriggio, l'uomo si è recato spontaneamente dai carabinieri. È stato portato presso gli uffici dei vigili per essere sentito.