Incidente a Milano, schianto tra volante della polizia a auto: tre feriti

Il sinistro verso le 22 in piazza Kennedy, sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale

Schianto tra una volante della polizia di Stato e un'altra auto. L'incidente verso le 22 di giovedì 3 giugno tra via Alcide De Gasperi e piazza John Fitzgerald Kennedy, zona Boldinasco. Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, polizia locale di Milano e vigili del fuoco.

Nello scontro, un frontale-laterale, sono rimasti feriti due agenti e il conducente del secondo veicolo, un'utilitaria; per fortuna nessuno ha riportato traumi gravi. I poliziotti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano; mentre l'automobilista, più grave, in giallo al San Carlo.

Respondabile dei rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro la polizia locale, che ne accerterà anche cause e responsabilità.