Auto della Locale si schianta con una Ferrari e si ribalta durante un inseguimento

Una Ferrari con il paraurti staccato al centro dell'incrocio. Poco più in là una macchina della polizia locale ribaltata, dei segnali abbattuti e una moto a terra. Incredibile incidente stradale venerdì mattina a Milano, dove una pattuglia dei ghisa si è scontrata contro una super car e uno scooter mentre era impegnata in un inseguimento.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 all'incrocio tra i Bastioni di Porta Venezia e piazza Oberdan. Stando alle primissime informazioni finora apprese, sembra che i ghisa stessero dando la caccia a una macchina, un'Audi, che aveva ignorato l'alt. Nella corsa, con lampeggianti e sirene accese, la vettura della Locale sarebbe finita contro la Ferrari, e contro un motorino, per poi ribaltarsi travolgendo alcuni segnali e fermandosi sul marciapiedi, dove si trova il cartello che segnala l'inizio dell'Area C. Stando a quanto ricostruito finora, la Ferrari arrivava da viale Majno e procedeva verso Repubblica, mentre la Locale andava da Buenos Aires verso corso Venezia.

Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'auto medica. Segnalati quattro feriti - tutti uomini tra i 25 e i 34 anni -, ma nessuno di loro è in condizioni critiche. Le condizioni più serie sono quelle del motociclista, ricoverato in codice giallo. Al pronto soccorso, in codice verde, anche i due agenti. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la circolazione completamente bloccata in zona.