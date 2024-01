Incidente in viale Cassala a Milano: auto della polizia locale si schianta

Tre agenti della polizia locale in ospedale, un'auto e una pattuglia devastata dall'impatto. È l'epilogo di un incidente avvenuto in viale Cassala a Milano (zona Navigli) nel pomeriggio di martedì 16 gennaio.

Tutto è successo intorno alle 15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). I contorni di quanto accaduto non sono ancora nitidi e sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro. Secondo quanto riferito da piazza Beccaria la pattuglia - in emergenza con sirena e lampeggianti accesi - ha attraversato viale Cassala e in questo frangente è entrata in collisione con una Peugeot 208 che stava viaggiando verso via Torre. L'impatto è stato violento, tanto che la macchina dei ghisa, in seguito all'urto, è salita sul marciapiede terminando la sua corsa nei pressi di un bar. Non è stato investito nessun pedone o cliente del locale.

Inizialmente le condizioni dei tre agenti, tre uomini di 23, 25 e 29 anni, sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente non è successo nulla di grave, due agenti di 23 e 29 anni sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell'Humanitas; il 25enne, invece, è stato trasportato in codice verde al San Paolo.

I rilievi per chiarire l'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti di piazza Beccaria.