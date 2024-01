Incidente in viale Legioni Romane, schianto tra un'auto e un camion dei pompieri

Incidente tra un camion dei pompieri e una Smart in viale Regione Romane a Milano (zona Primaticcio) nel primo pomeriggio di martedì 30 gennaio. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, nessuna di loro è in gravi condizioni.

Tutto è accaduto poco prima delle 13.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Lo schianto è avvenuto all’incrocio e stando a una prima ricostruzione sembra che il mezzo dei pompieri stesse attraversando viale Legioni Romane con sirena e lampeggianti accesi; la Smart, invece, pare stesse percorrendo via Primaticcio.

Inizialmente le condizioni dei feriti erano sembrate gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato tre ambulanze e un’automedica in codice rosso. Nessuno dei feriti - due donne di 37 e 47 anni e un uomo di 52 - ha subito gravi traumi, due di loro sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso, uno in codice giallo. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte dell’intersezione è stato chiuso al traffico.