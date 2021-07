Donna in monopattino travolta da un'auto: è in gravi condizioni

Una donna di 39 anni, a bordo di un monopattino, è stata travolta nel pomeriggio di sabato da un'auto in via Papa Giovanni XIII a Pregnana Milanese, dopo le 15. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita: sul posto è atterrato l'elisoccorso che l'ha portata in codice rosso al Niguarda, oltre a un'ambulanza inviata dal 118. Nonostante svariati traumi, dovrebbe cavarsela.

Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto: la 39enne, per cause da accertare, è stata colpita da una Peugeot guidata da un giovane che si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. I carabinieri della Compagnia di Legnano, anche grazie all'ausilio delle testimonianze, stanno ora ricostruendo la dinamica dell'incidente. Da capire se si sia trattato di una manovra improvvisa del monopattino o di un errore dell'automobilista.