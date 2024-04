Incidente a Pregnana, schianto tra un’auto e un monopattino: gravi due ragazzini

Prima lo schianto e il volo a terra, poi la corsa in ospedale in ambulanza. Sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso un ragazzino di 16 anni e una 15enne rimasti coinvolti in un incidente con un’auto in viale dell’Industria a Pregnana Milanese, hinterland nord-ovest di Milano, nella mattinata di martedì 30 aprile.

Tutto è successo poco prima delle 8, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della stazione di Pregnana, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che i due, entrambi a bordo dello stesso monopattino elettrico, siano rovinati a terra in seguito alla collisione con un’automobile.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Entrambi i giovani - svegli, coscienti e con buoni parametri vitali - sono stati accompagnati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Secondo quanto trapelato la 15enne avrebbe riportato un trauma cranico, il 16enne alcune abrasioni alla schiena.