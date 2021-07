Cade dalla moto, sbatte contro un paletto e muore

Via Roma

Tragico incidente stradale martedì pomeriggio a Pregnana Milanese, dove un uomo di 51 anni - residente in paese - è morto dopo essersi schiantato in moto. Teatro del dramma, avvenuto poco prima delle 16, è stata via Roma.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il 51enne ha sbandato ed è finito al suolo. Nella caduta, il motociclista ha urtato un paletto al lato del marciapiede ed è poi scivolato ancora sull'asfalto.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, la vittima era in arresto cardiocircolatorio. I medici sono riusciti a rianimare l'uomo e lo hanno accompagnato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove però i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Legnano. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che nello schianto non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo: è verosimile che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo da solo, probabilmente anche a causa dell'asfalto bagnato per il temporale che in quel momento si stava abbattendo sul Milanese.