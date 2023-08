"Basta morti in strada": il presidio in viale Umbria, dove ha perso la vita Karl

Urlare "basta morti in strada". Farlo nel punto in cui 72 ore prima ha perso la vita un 18enne. Venerdì pomeriggio, alle 18.30, all'angolo tra viale Umbria e via Colletta si terrà il presidio "basta morti in strada", pensato per chiedere alle istituzioni di fare qualcosa, e subito, per evitare ulteriori drammi.

Proprio a quell'incrocio martedì pomeriggio è morto Karl Nasr, 18enne libanese in vacanza a Milano con i genitori, che è stato schiacciato contro un semaforo da un'Audi Rs7 che si era appena schiantata con una Renault Captur.

"Luciano Avigliano aveva 73 anni quando - il 15 luglio scorso - una persona alla guida di una moto l’ha travolto e ucciso mentre attraversava viale Fulvio Testi. Karl Nasr di anni ne aveva solo 18 quando - due giorni fa - una persona alla guida di un’auto, in seguito allo scontro con un’altra auto, l’ha ucciso schiacciandolo contro un palo, mentre era sul marciapiede, fra via Colletta e viale Umbria", si legge sulla pagina Facebook di "Genitori antismog", associazione che da tempo lotta per avere più spazi pedonali e ciclabili in città.

"Non importa sapere altro: nel 2023 non si può e non si deve morire così. Per questo diamo appuntamento in strada: per ricordare insieme chi ha perso la vita, per urlare ‘basta morti in strada’ e per chiedere a tutte le istituzioni - dal Governo fino al Comune - di agire subito per mettere fine a questa strage. Ci vediamo in strada - concludono - sperando che sia l’ultima volta".

Intanto sull'incidente di viale Umbria sta lavorando anche la procura. La donna alla guida della Captur - che avrebbe cercato di fare inversione da un controviale all'altro - e l'uomo al volante della supercar - un dipendente di una concessionaria che la stava consegnando a un cliente - sono indagati per omicidio stradale in cooperazione colposa. A formulare le accuse il pm Antonio Cristillo, il quale a breve disporrà l'autopsia sul corpo del ragazzo. Già passate al vaglio di investigatori e inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di un palazzo adiacente al punto dove è avvenuto lo schianto mortale, che hanno consentito di ricostruire la dinamica. I due automobilisti, entrambi 38enni, sono risultati negativi all'alcoltest. Sono invece ancora attesi i risultati degli esami tossicologici. Se appare ormai certo che la guidatrice della Renault abbia effettuato una manovra vietata, resta da chiarire a che velocità viaggiasse l'Audi al momento dell'impatto.