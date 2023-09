L'insegnante di 35 anni investita da un autobus

È ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano l'insegnante di 35 anni travolta da un autobus a Limbiate (Monza Brianza) nel pomeriggio di mercoledì. La professoressa è stata soccorsa in codice rosso e trasferita in ambulanza d'urgenza.

L'incidente si è verificato in via Dei Mille, a Limbiate, la professoressa stava attraversando la strada. L'investimento è avvenuto pochi istanti dopo le 18.30, nell'ora di punta del rientro, come riferito da MonzaToday.

Secondo quanto al momento ricostruito, a investire l'insegnante è stato un autobus di linea che stava effettuando servizio ed era in transito in via dei Mille. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto accorrere sul posto un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme alla polizia locale del comando di Limbiate. La donna è in prognosi riservata e in condizioni molto delicate.

Gli agenti si sono occupati dei rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro e della gestione della viabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code formatesi nel tratto, nei pressi del supermercato U2, mercoledì sera.