Una raccolta fondi per la famiglia di Idris, morto a 20 anni a Milano

A due passi dal luogo della tragedia, nel giro di qualche ora, sono comparsi mazzi di fiori e la fotografia di un ragazzo che indossa una felpa rossa e sorride appena. Quel ragazzo in foto è Idris, il 20enne morto domenica sera in un tragico incidente stradale in viale Fulvio Testi.

L'auto che guidava, una X5, avrebbe toccato lo spartitraffico e si sarebbe poi ribaltata più volte, come una scheggia impazzita: per il 20enne non c'è stato nulla da fare, all'amico che era con lui - di tre anni più grande - fortunatamente è andata meglio.

La raccolta fondi su Gofund.me

Non solo fiori, però. Perché gli amici di Idris, che da domenica sera hanno inondato i social di messaggi e ricordi, hanno già fatto di più. Su Gofund.me è stata lanciata una raccolta fondi per mettere una targhetta in marmo in suo ricordo e devolvere il resto alla famiglia di quel ragazzo che si era diplomato in informatica al Galvani e che - raccontano gli amici - sognava di studiare per diventare odontoiatra.

Idris, che aveva una sorella più grande e un fratello più piccolo, viveva nelle case popolare di viale Fulvio Testi - proprio dove si è consumato il dramma - insieme a sua mamma, volontaria della Croce rossa e tra le prime ad arrivare sul punto della tragedia. Quella mamma che adesso è rimasta senza il suo ragazzo, ma che è, e sarà, circondata dall'amore e dall'affetto degli amici di suo figlio. Che non hanno intenzione di dimenticare Idris.

Foto - I fiori e la foto di Idris sul luogo della tragedia