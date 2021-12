Incidente in piazza Bilbao a Milano, ferita una 21enne

Attimi di apprensione per una ragazza di 21 anni travolta da un'auto in piazza Bilbao a Milano, intorno alle 9 di lunedì.

A riferire l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con automedica e ambulanza. Le sue condizioni a un certo punto hanno destato grande preoccupazione ma poi è stata trasportata in ospedale in codice giallo in ospedale.

A gestire l'incidente ci ha pensato la polizia locale, gli agenti hanno fatto i rilievi per capire la dinamica. Il traffico è rimasto rallentato per permettere ai ghisa e ai soccorritori di lavorare.