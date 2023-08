Investita da un'auto: ciclista 16enne in ospedale

Soccorsa una ragazza di 16 anni dopo che è stata investita da un'auto mentre andava in bicicletta. L'incidente poco prima delle 12 di lunedì 7 agosto in piazzale Libia, est di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale. La 16enne, per via di alcuni traumi e contusioni riportati nell'impatto, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, la ragazzina era cosciente e non si trova in pericolo di vita.

In corso i rilievi dei 'ghisa' per ricostruire la dinamica del sinistro. Illeso l'automobilista, che si è regolarmente fermato ad aspettare l'ambulanza.