Ragazza travolta da un'auto a Rozzano (Milano): gravissima

Una ragazza di 27 anni soccorsa in gravissime condizioni. Incidente in via Pavese a Rozzano, alle 21 di giovedì 24 marzo. Sul posto due ambulanze e un'automedica del 118.

In base alle prime informazioni, la giovane si trovava a piedi, quando è stata investita da un'auto. Nel forte impatto ha riportato diversi e seri traumi, perdendo conoscenza. Dopo averla stabilizzata, i soccorritori l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Si troverebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire con chiarezza la dinamica dello schianto, nonché accertarne le responsabilità.