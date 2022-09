Incidente a Milano, ragazza di 25 anni investita da un'auto

Incidente stradale nella notte, a Milano. E' successo intorno alle due e mezza in via Luigi Nono, in direzione cimitero Monumentale. Un'auto ha investito una ragazza di 25 anni. Sulle prime la giovane sembrava in gravi condizioni: i sanitari del 118 sono stati allertati in codice rosso e sono arrivati sul posto con un'ambulanza ed un'automedica, insieme alla polizia locale per i rilievi del caso.

Poi le condizioni della 25enne si sono stabilizzate: la ragazza è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico.