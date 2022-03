Ragazza precipita dal ponte e cade sulla tangenziale est di Milano

Una ragazza di 23 anni portata all'ospedale in codice rosso dopo essere caduta da un ponte pedonale precipitando sulla tangenziale est di Milano dopo un volo di circa 5 metri. L'accaduto nella mattinata di lunedì 28 marzo, verso le 11, nel tratto tra Cologno Nord (Mi) e Brugherio (Mb), in direzione sud.

Sul posto 118, con elisoccorso e ambulanza, e la sottosezione di Arcore della polizia stradale. La giovane è caduta dal ponte, dove passano sia auto sia pedoni. Dopo averla stabilizzata, i soccorritori l'hanno portata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Per fortuna gli automobilisti si sono subito accorti della presenza della ragazza, riuscendo a evitarla e lanciando l'allarme al 112.

Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, la 23enne era cosciente e vigile, anche se le sue condizioni rimangono comunque gravi e non è escluso il pericolo di vita. Una lunga coda si è formata sulla tangenziale a causa dell'arrivo dei mezzi di soccorso. L'ipotesi più accreditata è che a causare la caduta della giovane sarebbe stato un gesto volontario.