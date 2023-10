Incidente stradale a Milano: investiti due giovanissimi in monopattino

Due ragazzi di 11 e 12 anni sono stati investiti da un'Opel Corsa rossa in piazzale Axum, in zona San Siro, lunedì mattina. È successo pochi minuti prima delle otto all'angolo tra il piazzale e via Capecelatro, vicino alla scuola media Negri.

Da quanto si apprende, i due giovanissimi, quando sono stati investiti, erano a bordo di un monopattino elettrico. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) riferisce che entrambi i ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale San Carlo, non in gravi condizioni.