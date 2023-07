Maltempo, sbandano sull'asfalto bagnato: fidanzatini muoiono a 19 anni

Morire a 19 anni sull'asfalto bagnato. Chiara Celato e Christian Pallaro hanno entrambi perso la vita in un incidente stradale. La loro auto, si ipotizza, potrebbe aver fatto un testacoda per via del maltempo. Se così fosse sarebbero le seconde vittime dei temporali degli ultimi giorni in Lombardia: lunedì 24 luglio a morire era stato una 58enne, rimasta schiacciata da un albero crollato per il vento mentre andava al lavoro a piedi.

I due fidanzatini sono rimasti uccisi in uno schianto tra la loro Fiat 500 e un furgone, avvenuto lunedì sera, verso le 23.30, sulla tangenziale nordest, nella zona di Valle Olona, vicino a Varese. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 118, polizia locale e vigili del fuoco. I due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere, ma per loro era già troppo tardi. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro. L'ipotesi è che il ragazzo, che si trovava alla guida, possa aver perso il controllo dell'auto, forse proprio per via delle conseguenze del maltempo

Compagni di liceo allo scientifico Ferraris di Varese, Chiara e Christian, lei di Varese, lui di Brenno (Va), erano entrambi sportivi, lui giocava a calcio, lei era un'atleta. "La società Apd Città Giardino - si legge in un post su Facebook - è vicina e porge le proprie condoglianze alla famiglia dell'atleta di seconda divisione Chiara Celato, morta ieri sera con il suo ragazzo in un tragico incidente stradale. Chiara, sei sempre stata una ragazza solare, vivace e sorridente, con tanta voglia di fare. Siamo profondamente addolorati e senza parole. Ti ricorderemo per sempre nei nostri cuori".