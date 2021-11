Ragazzina di 16 anni grave dopo un incidente a San Giuliano Milanese

Un elicottero del 118 si è innalzato in cielo per raggiungere San Giuliano Milanese dove, pochi minuti prima delle 18 di venerdì, una ragazzina di 16 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto anche un secondo equipaggio via terra, in codice rosso. Le condizioni della 16enne sarebbero gravi, anche se non in pericolo di vita.

La giovane ferita sarebbe stata travolta da un veicolo in piazza Vittorio Alfieri, stando alle prime notizie diffuse. Sul posto, oltre al personale sanitario, è intervenuta anche la polizia locale di San Giuliano Milanese e i carabinieri della Compagnia di San Donato.