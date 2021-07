Ragazzini travolti da un'auto mentre sono sul marciapiede: uno è grave

Stavano passeggiando sul marciapiedi quando all'improvviso un'auto li ha travolti. È successo a due ragazzini di 14 anni lo scorso weekend, nel pomeriggio, in via Curiel a Rozzano, hinterland sud di Milano, dove sono accorsi ambulanza e polizia locale.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, guidati dalla comandante Samanta Zacconi, l'automobilista, che stava viaggiando verso Rozzano da Milano, ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare, andando a finire prima su un marciapiede, dove ha investito i due minori, e poi urtando contro quello opposto. Il conducente non è rimasto ferito, al contrario dei due quattordicenni che sono stati soccorsi uno in codice giallo e l'altro, più grave, in codice rosso.

Il ragazzino ferito più seriamente, dopo essere stato trasportato in ambulanza all'ospedale Humanitas, è stato operato d'urgenza. Al momento è ancora ricoverato in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'automobilista, che è risultato negativo ai test su alcol e droga, si è regolarmente fermato ad aspettare i soccorsi. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare il suo improvviso sbandamento: l'uomo ha riferito di aver visto un veicolo intendo a svoltare e che avrebbe tentato di evitarlo, ma questa versione non ha trovato conferme attraverso gli accertamenti della locale.