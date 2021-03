15enne ruba auto con 5 amici e si schianta sulla provinciale

Sei ragazzi, di cui cinque minorenni, hanno rubato un'auto e hanno fatto un incidente, ma sono stati scoperti e fermati. L'accaduto a Cassano d'Adda (Milano), dove a vederli passare con il veicolo appena sottratto è stata la figlia 24enne della proprietaria.

A finire nei guai, domenica, dopo il furto della notte prima, sei giovanissimi, tra i quali un 15enne che si è messo alla guida. L'allarme è stato lanciato dalla 24enne che li ha incrociati lungo la Padana Superiore in direzioneInzago, proprio di ritorno dalla caserma dove aveva denunciato il furto.

Sul posto sono giunti in pochi istanti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda con un equipaggio della sezione Radiomobile. La vettura però nel frattempo si era fermata da sola, schiantandosi per una manovra errata, contro un muretto che delimitava il marciapiedi tra le vie Montale e Boccaccio di Inzago.

Dall'auto sono scesi sei giovani: al volante c'era un 15enne italiano, studente, sprovvisto di patente di guida e a bordo insieme a lui un 16enne ucraino, anche lui studente e con precedenti, una 14enne italiana, un 19enne italiano e una 15enne romena insieme a un altro passeggero che risulta in corso di identificazione.

In seguito allo schianto sulla provinciale è intervenuto il 118 ma nessuno dei ragazzi si è fatto male e ha dovuto far ricorso a cure mediche. L’autovettura è stata restituita alla proprietaria, mentre tutti i ragazzi a bordo del veicolo sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione. Per l'autista 15enne è scattata anche una denuncia per guida senza patente. Al termine degli accertamenti tutti i minori sono stati affidati ai rispettivi familiari.