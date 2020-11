Incidente in viale Corsica, 13enne in monopattino travolto da un'auto

Ancora un incidente che vede coinvolto un monopattino, questa volta con un minore di appena 13 anni, rimasto ferito. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 5 novembre in viale Corsica, all'altezza del 14. A causa dei traumi riportati nello schianto con un'auto, il ragazzino è stato portato all'ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale. Il conducente dell'auto, che si è subito fermato ad aspettare i soccorsi, ha investito il 13enne, che si trovava alla guida di un monopattino, in un impatto frontale-laterale. Per fortuna le condizioni del ragazzino non erano gravi: dopo avergli prestato le prime cure sul posto il personale di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) l'ha trasportato in ambulanza al Niguarda di Milano, in giallo.

Ad effettuare i rilievi di legge che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti della locale. Lo scorso 21 ottobre un'altra minore, 15 anni, era finita in ospedale con un trauma facciale dopo essere rimasta coinvolta in uno schianto, sempre in monopattino, all'interno di un sottopassaggio in piazzale Arduino, in zona Fiera.