Tragico sabato sera di incidenti sulle strade: due morti, tra le vittime un 15enne in bici

Un ragazzino di 15 anni sulla sua bici poco dopo le 22 e un uomo finito fuori strada dopo la mezzanotte. Serata tragica quella di sabato sulle vie della provincia di Pavia. Il bilancio amaro degli incidenti lascia due morti.

Ciclista di 15 anni travolto e ucciso da un'auto

Il primo incidente avviene dopo le 22 a Villanterio (Pavia). Un ragazzo di 15 anni che era in sella alla sua bici per cause ancora da accertare è stato investito da un auto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uomo finisce con l'auto fuori strada, morto

Dopo la mezzanotte di domenica a Valeggio (Pavia), in Lomellina, un'auto è finita fuori strada finendo in un canale. Anche in questo caso i medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Le generalità della vittima non sono ancora note, Su questo incidente sta indagando la polizia stradale.