Ragazzo di 18 anni morto a Milano dopo incidente in moto

Ufficialmente è morto una volta arrivato in ospedale ma il suo cuore si era già fermato sul posto dell'incidente, all'angolo tra via Bisceglie e via Ferruccio Parri, a Milano. Non ce l'ha fatta Davide, il ragazzo di 18 anni che nella serata di mercoledì, attorno alle 19, si è scontrato con una Volkswagen. Dopo lo schianto la moto ha colpito il suo conducente e si è incendiata, ma il motociclista non è rimasto ustionato: è deceduto per le conseguenze del trauma.

Secondo la prima ricostruzione dei soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), il cuore del ragazzo era già fermo al loro arrivo. I due equipaggi del 118, ambulanza e automedica, hanno prima provato a rianimarlo per strada e poi hanno optato per il trasferimento in codice rosso al vicino pronto soccorso del San Carlo. Durante il tragitto, il sanitari non hanno mai smesso di praticare il massaggio cardiaco al 18enne ma non è bastato.

La prima ricostruzione della polizia locale fa luce sugli ultimi istanti di vita del 18enne. Sembra che il motociclista percorresse via Basilea (che dopo l'incrocio cambia nome in via Bisceglie) mentre l'auto arrivasse da via Bisceglie. All'incrocio con via Zurigo via Parri, l'automobilista, una 33enne cinese, avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Parri. Senza dare precedenza al 18enne. Dopo lo schianto la moto è finita contro lo spartitraffico centrale di via Parri. Prima di andare a fuoco avrebbe colpito il ragazzo.

La testimone: "Il ragazzo mi ha fatto chiamare la sua mamma"

Secondo le prime indicazioni l'incendio sarebbe stato provocato da una scintilla della marmitta, rotta dopo l'incidente. Il 18enne non è però morto sul colpo, come riferisce una testimone a MilanoToday. "Sono stata l'ultima persona a tenere la mano a questo ragazzo, a confortarlo e a parlargli. Era vivo quando sono andata via. L’ambulanza ci ha messo una vita ad arrivare", racconta. "Una macchina - ricostruisce - ha svoltato senza aspettare di avere la freccia verde e lui non ha potuto fare nulla per evitarla. Ho il cuore a pezzi per lui che aveva dolori ovunque e mi ha fatto chiamare la sua mamma. Perché era spaventato e io cercavo solo di tranquillizzarlo".

Ora entrambi i veicoli sono stati sequestrati dai 'ghisa' mentre la salma del 18enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si procede per omicidio stradale.