Incidente a Milano, gravissimo ciclista 25enne

Lo schianto in via san Galdino, zona Bullona

Un ciclista di 25 anni ferito in modo molto grave dopo uno scontro con un'auto. Incidente all'alba di mercoledì 1 settembre, verso le 6, in via san Galdino, zona Bullona.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e automedica, e polizia locale di Milano. A causa dei pesanti e molteplici traumi riportati nello schianto, il giovane è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Ad intervenire sul luogo del sinistro anche la polizia locale, al lavoro per svolgere tutte le attività e i rilievi indispensabili ai fini di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulle eventuali responsabilità. Nemmeno mezz'ora prima, in via Colleoni, zona Portello, un altro ciclista, di 33 anni, era stato soccorso, in codice giallo, anche lui dopo essere stato investito.