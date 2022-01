Auto finisce fuori strada dopo incidente a Peschiera, grave 28enne

Un ragazzo di 28 anni in gravissime condizioni. È la conseguenza di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 di lunedì nel territorio di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Il 28enne, L. B., secondo le primissime informazioni, sarebbe finito fuori strada con la propria auto, una Fiat 600, all'altezza di via Bruno Buozzi. La vettura guidata del giovane si è poi schiantata contro il muro di una costruzione a bordo strada.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza (118) che sul luogo è intervenuta con ambulanza e automedica in codice rosso. Il ragazzo, confermano dalla centrale operativa, è stato soccorso in codice rosso. Secondo i primi dettagli, all'inizio era incosciente, oltre ad essere rimasto incastrato tra le lamiere. Poi ha ripreso coscienza ma ha riportato importanti traumi in varie parti del corpo, inclusi gli arti inferiori. È stato trasportato all'ospedale San Raffaele.

Presenti in via Bruno Buozzi anche gli agenti della polizia locale di Peschiera, che hanno fatto i rilievi e gestito la circolazione nella strada dell'incidente. Non è ancora chiaro, riferiscono i "ghisa", se la perdita del controllo dell'auto possa essere stata provocata da un malore o altro. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno aiutato i soccorritori a estrarre il ferito dalle lamiere.

