Incidente a Milano, 25enne travolto da 'auto pirata': gravissimo

Un ragazzo in gravissime condizioni dopo essere stato investito da 'un'auto pirata'. L'incidente nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, verso l'una, in via Bassini, zona Città Studi.

Sul posto 118 e polizia locale. A causa di pesanti e molteplici traumi, il giovane - un 25enne italiano che al momento dell'impatto si trovava a piedi e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali - è stato soccorso e trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano. Delicate, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, le sue condizioni.

Il conducente dell'auto che ha travolto il giovane non si è fermato a prestare soccorso, ma se ne sarebbe andato subito dopo l'impatto. In corso le indagini della locale di Milano per identificare il responsabile.