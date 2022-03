Ragazzo travolto da un'auto a Rozzano (Milano): gravissimo

Una ragazzo di 27 anni soccorso in gravissime condizioni. Incidente in via Pavese a Rozzano, alle 21 di giovedì 24 marzo. Sul posto due ambulanze e un'automedica del 118 e i carabinieri di Corsico.

In base a quanto ricostruito, il giovane, un egiziano con difficoltà psichiche, dopo essere uscito di casa, avrebbe attraversato la strada senza prima guardare. In quel momento sarebbe arrivata l'auto, guidata da un 59enne italiano, travolgendolo.

Nel forte impatto il 27enne ha riportato diversi e seri traumi, perdendo conoscenza. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Si troverebbe in pericolo di vita. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire con chiarezza la dinamica dello schianto.