Milano, ragazzo di 19 anni "cade" dall'auto in corsa: è gravissimo

Sarebbe "volato" dall'auto in movimento. E sarebbe finito con violenza sull'asfalto. Tragico e misterioso incidente stradale sabato sera a Milano, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in maniera gravissima dopo essere "caduto" da una macchina in corsa.

Tutto è successo alle 19.20 in via Giovanni Battista Cassinis, a due passi dalla stazione ferroviaria di Rogoredo. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 19enne è stato poi trasportato in condizioni disperate, e in coma, al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico. Nell'impatto con il suolo il giovane avrebbe riportato traumi seri su tutto il corpo, in particolare alla testa.

I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale, ora al lavoro per capire cosa sia successo. Dai primissimi accertamenti, l'ipotesi più probabile è che sia stato proprio il 19enne ad aprire la portiera per poi lanciarsi dal veicolo. Su alcune macchine che erano parcheggiate in via Cassinis sarebbero infatti stati trovati dei segni: le tracce potrebbero essere proprio quelle lasciate dallo sportello della vettura su cui il ferito viaggiava come passeggero.

Non è ancora noto, al momento, chi ci fosse a bordo insieme a lui né perché - come sembra - il ragazzo abbia deciso di "saltare" dal veicolo.