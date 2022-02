Auto travolge e uccide un 31enne: il ragazzo morto viveva a Melegnano

Un ragazzo di 31 anni è stato travolto e ucciso mentre stava attraversando la strada insieme a un amico. Tragico incidente stradale mercoledì sera a Monza, al confine con Concorezzo. La vittima è un 31enne di Melegnano (Milano).

L'incidente è avvenuto all'altezza del Malcantone. Erano da poco passate le 22 quando il ragazzo è stato travolto da un'utilitaria. Il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto - circa una trentina - e le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

E nel frattempo - secondo quanto al momento trapelato - la vettura si sarebbe allontanata, continuando la marcia con il parabrezza devastato dall'impatto. Una fuga durata però molto poco perché il veicolo è stato poi rintracciato qualche metro più avanti a Brugherio, dai carabinieri.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'investimento. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Al momento dell'intervento dei sanitari era già in arresto cardiocircolatorio e l'ambulanza lo ha accompagnato al pronto soccorso con le manovre di rianimazione in corso ma è morto poco dopo.