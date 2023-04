Incidente frontale tra due auto: ragazzo di 19 anni morto sul colpo

Un ragazzo di 19 anni è morto in un grave incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì, a Sedriano (Milano). Il giovane ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, lungo la Strada Provinciale 239, all'altezza del sottopasso dell'Autostrada A4.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario ma per il 19enne non c'era nulla da fare. Ferito in modo lieve il conducente dell'altra vettura, un 32enne. Secondo le prime informazioni, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano insieme alla polizia locale di Sedriano hanno gestito l'emergenza. I rilievi sono stati realizzati dagli agenti la dinamica esatta è ancora da chiarire. Il traffico lungo la provinciale è stato deviato per permettere alle forze dell'ordine di lavorare.

Incidente mortale a Milano

Poco prima a Milano, una donna di 39 anni è stata uccisa da una betoniera in centro città. La 39enne viaggiava su una bicicletta tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. Sotto choc l'autista del mezzo pesante.