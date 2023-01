Schianto con l'auto contro un muro: ragazzo muore a 26 anni

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo essere andato con l'auto contro un muro. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di sabato 21 gennaio a Casorezzo, hinterland ovest di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri, ma per il 26enne, residente a Parabiago, era troppo tardi: i traumi e le ferite riportati erano troppo gravi ed è spirato poco dopo l'arrivo all'ospedale di Legnano.

In base a quanto ricostruito, il giovane automobilista sarebbe andato a schiantarsi contro al muro, a lato della carreggiata, dopo aver perso il controllo della macchina forse per via della presenza di ghiaia sulla carreggiata. In corso gli accertamenti dei militari per ricostruire l'esatta dinamica del tragico episodio.