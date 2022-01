Incidente in moto, 17enne si schianta contro 'panettone' e fa volo di 3 metri

Un ragazzo con traumi multipli e coscienza alterata. Questo il bilancio dell'incidente in scooter avvenuto in via Libertà a Cesano Boscone, hinterland ovest di Milano, nel pomeriggio di giovedì 13 gennaio, poco prima delle 15.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e auto medica, e carabinieri di Corsico. In base a una prima ricostruzione, sembra che il giovane scooterista, un 17enne italiano, si sia schiantato contro un 'panettone' senza impattare contro altri veicoli, venendo poi sbalzato per circa tre metri.

A causa del violento schianto, il 17enne ha riportato diverse contusioni e un trauma facciale. Al momento dell'arrivo dei soccorritori si trovava in uno stato di coscienza alterata. Dopo avergli prestato le prime cure, il personale dell'auto medica l'ha accompagnato all'ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo.