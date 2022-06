Ragazzino di 17 anni guida senza patente e si schianta: è grave

Incidente stradale mercoledì sera a Milano, dove un ragazzino di 17 anni - chiaramente senza patente - è rimasto ferito in maniera grave dopo essersi schiantato mentre guidava un'auto a noleggio. Lo scontro è avvenuto in via don Luigi Sturzo, in zona stazione Garibaldi.

A bordo della macchina, stando a quanto finora appreso, c'era un'altra persona, che ha però rifiutato le cure mediche. Il 17enne che era al volante, invece, ha riportato traumi serissimi ed è stato trasportato in condizioni delicate al pronto soccorso del San Carlo di Milano. Secondo i primi accertamenti, la macchina era stata noleggiata con i dati di un secondo uomo.

Altro incidente, sempre in serata, nella centralissima via Palestro del capoluogo lombardo: qui un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro delle auto in sosta. È stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dal personale del 118.