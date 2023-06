Corre in strada a recuperare un pallone: 15enne travolto da una moto

Tanta paura domenica pomeriggio a Cernusco sul Naviglio per un 15enne investito da una moto in via Leonardo da Vinci. È successo verso le quattro e mezza. Secondo quanto ricostruito, il 15enne è corso verso la strada all'improvviso, forse per recuperare un pallone, proprio mentre transitava una moto. L'impatto è stato inevitabile.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi del 118: i sanitari sono arrivati sia con le ambulanze sia con l'elicottero, che però è ripartito subito dopo avere lasciato sul posto un medico. Il 15enne è stato portato al Niguarda in codice rosso, mentre il ragazzo che guidava la moto, un 19enne, è stato portato sempre al Niguarda, ma in codice giallo. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale di Cernusco.