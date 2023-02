Ragazzo travolto da un 'pirata' della strada sulla via Emilia, è in coma

Un ragazzo privo di sensi lungo la via Emilia. Grave: tanto che il personale del 118 deve intubarlo sul posto prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale. Non è ancora chiaro il motivo ma con molta probabilità è stato travolto da un cosiddetto pirata della strada. Ovvero un'automobilista che non si è fermato a prestare soccorso dopo l'incidente.

È la scena che soccorritori e carabinieri si sono trovati davanti tra l'1 e le 2 di martedì lungo la nota strada statale, all'altezza di San Giuliano Milanese (Milano). I primi ad arrivare sono stati proprio i militari della locale compagnia, che adesso indagano per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dalla centrale operativa dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) hanno inviato ambulanza e automedica per dare assistenza al ferito, le cui condizioni sono apparse gravi dal primo momento. Il personale sanitario ha ritenuto necessario intubare il ragazzo e trasferirlo, in coma, all'ospedale di Humanitas Rozzano, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Aggiornamento (ore 9)

Dai primi riscontri dei carabinieri, il ragazzo ferito è stato travolto da un veicolo il cui conducente è poi fuggito senza chiamare i soccorsi. I militari stanno cercando di risalire alla targa. Ignota, per ora, anche l'identità del ferito, che resta in gravi condizioni.