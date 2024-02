Incidente con la moto: grave ragazzo di 17 anni, rianimato sul posto

Un ragazzino di 17 anni in fin di vita. È la grave conseguenza di un incidente stradale tra una moto e un'auto lungo la via Emilia a Redavalle (Pavia). A darne notizia è l'Agenzia regionale emergenza urgenza che sul posto, la Strada Statale 10, ha inviato automedica e ambulanza in codice rosso. Lo schianto tra i due veicoli è avvenuto poco prima delle 16.

Il ragazzo, secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118, avrebbe riportato traumi multipli e sarebbe stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio. Il personale sanitario ha così cominciato una corsa contro il tempo per salvargli la vita: con massaggio cardiaco e manovre rianimatorie per cercare di far ripartire il cuore del paziente. Nel frattempo è stato trasferito d'urgenza verso l'ospedale San Matteo di Pavia.

Per fare i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Pavia. La dinamica è ancora da chiarire. Il traffico è stato rallentato.