Incidente a Rescalda, schianto tra due auto: grave un uomo

Prima lo schianto, poi la corsa al pronto soccorso. Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale tra due auto in via Don Luigi Repetti a Rescalda (frazione di Rescaldina, hinterland nord-ovest di Milano) nella serata di giovedì 18 aprile.

Tutto è successo intorno alle 21.15 sulla strada che collega la frazione con Nizzolina, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l’auto del 55enne abbia urtato un altro veicolo guidato da un ragazzo di 23 anni.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che la centrale operativa del 118 ha subito inviato due ambulanze. Le condizioni del 55enne si sono rivelate subito gravi, è stato stabilizzato e accompagnato con la massima urgenza all’ospedale di Legnano; leggermente contuso, invece, il 23enne, trasportato in codice verde a Castellanza.