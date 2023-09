Incidente a Rho, schianto tra un'auto e un carro funebre

Una Lancia Y distrutta, un carro funebre ammaccato, traffico in tilt e una patente ritirata. È l'epilogo dell'incidente avvenuto in via Buonarroti a Rho (vicino alla Fiera, lungo gli svincoli che portano alle autostrade) nel pomeriggio di lunedì 4 settembre.

Tutto è successo intorno alle 17 quando la Lancia Y, guidata da una donna di 52 anni, per cause ancora in via di accertamento, è prima carambolata contro un palo e successivamente ha urtato un carro funebre (senza salma) che stava per impegnare una rotonda.

L'incidente è stato rilevato dagli agenti della polizia locale di Rho. La donna è risultata avere un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite (fissato a 0,5 grammi/litro). L'automobile è stata sequestrata e la patente ritirata. Nessuna persona è stata accompagnata in ospedale. Sull'arteria stradale si sono formate lunghe code che sono state smaltite col passare delle ore e il defluire del traffico da Milano verso l'hinterland.