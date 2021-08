Schianto sulla Ss 33 a Rho: auto si ribalta e traffico in tilt

Traffico rallentato e tre feriti. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la Statale del Sempione, Ss 33, a Rho (Milano). Lo schianto, che ha provocato il ribaltamento di una delle auto coinvolte, si è verificato nel tratto denominato corso Europa, alle 12.30 di martedì.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale di Rho e tre equipaggi del 118. I pazienti, due donne di 56 e 57 anni e un uomo di 56, sono stati soccorsi in codice rosso, poi declassato in giallo e verde. Nessuno di loro quindi dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi degli agenti della locale e le operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico lungo l'arteria.