Ubriaco, perde il controllo dell'auto e provoca uno schianto frontale

Due auto distrutte, due ragazzi in ospedale e un uomo di 44 anni denunciato per lesioni personali, guida senza patente e sotto l'effetto di alcool e droga. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Ghisolfa a Rho (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel pomeriggio di venerdì 28 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 17:15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale di Rho, intervenuti sul posto per i rilievi, il 44enne stava procedendo in direzione Milano quando avrebbe perso il controllo dell'auto schiantandosi contro una Peugeot 3008 che stava viaggiando in senso opposto.

L'impatto è stato così violento che ha devastato entrambe le auto. I feriti, due ragazzi sui trent'anni, sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Rho, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il 44enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai ghisa del comandante Antonino Frisone.