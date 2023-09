Riaperto il tratto autostradale dopo il tragico incidente di martedì

È stato riaperto a circa 3 ore dall’incidente in cui sono deceduti l’imprenditore Pietro Cozzi e la moglie Marisa Agliati, il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate sulla diramazione D08 Gallarate - Gattico, verso l’allacciamento con la A8 Milano - Varese.

Il tragico scontro è avvenuto all’altezza del km 10: l’auto dei coniugi si è ribaltata in maniera autonoma e non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Il tratto di autostrada è stato chiuso per permettere le operazioni di recupero da parte della polizia stradale di Novate e dei vigili del fuoco di Varese. Fino alle 7 della serata di martedì il traffico è stato convogliato dai gestori dell’autostrada verso percorsi differenti.

La ripresa del regolare transito sulla tratta, poco dopo le 19,00, ha comportato un paio di km di coda in direzione A8 Milano - Varese che è andato via via diminuendo.