Auto si ribalta nelle notte: uomo ferito nell'incidente ad Arluno

Un automobilista ferito dopo un ribaltamento. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ad Arluno (Milano), poco prima delle 3 in via Adua.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso, poi declassato a giallo. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Legnano.

Oltre ai soccorritori, in via Adua sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri, per gestire il traffico e fare i rilievi.