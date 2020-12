Anziano si ribalta a San Giuliano Milanese, l'auto resta inclinata ai bordi di un fosso

Un'auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 164 a San Giuliano Milanese. L'incidente è avvenuto all'alba di giovedì 24 dicembre, intorno alle 6.30.

La vettura è rimasta inclinata ai bordi di un fosso, senza per fortuna finirci dentro. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 74 anni. L'anziano è stato ritrovato in stato confusionale dai soccorritori intervenuti sul posto con un’autombulanza e un’automedica insieme ai vigili del fuoco.

Il 74enne, stando a quanto rivelato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, non presentava segni evidenti di trauma ma è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rozzano per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.