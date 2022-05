Auto si ribalta dopo un incidente al semaforo: foto

Due donne, 43 e 54 anni, sono rimaste ferite in modo non grave dopo un incidente stradale tra via Bartolomeo D'Alviano e via Luigi Soderini, in zona Lorenteggio a Milano.

Pochi minuti dopo le 6 di venerdì per cause da accertare due automobili si sono scontrate. Nello schianto, una vettura si è ribaltata.

Poco dopo, sul luogo dell'incidente, sono arrivate due ambulanze e un'automedica. Le ferite sono state trasportate negli ospedali San Carlo e Policlinico.

La dinamica dell'incidente è stata affidata alla polizia locale, che ha fatto i rilievi. Presenti anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.