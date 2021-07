Incidente a Milano, auto si ribalta e ne colpisce altre tre

Un'auto si è ribaltata a testa in giù, urtandone altre tre. È accaduto verso le 9 del mattino di martedì 13 luglio in via Antonello da Messina, zona Gambara, dove sono intervenute un'ambulanza del 118 e la polizia locale di Milano.

In base a quanto ricostruito, la macchina, una Renault, ha improvvisamente sterzato per cause ancora da accertare, e secondo alcune testimonianze per evitare una bicicletta, urtando, in totale, altri tre veicoli in sosta, e finendo capovolta.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell'incidente, tanto che i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza non hanno avuto bisogno di trasportare in ospedale nemmeno il conducente dell'auto rovesciata. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della locale.